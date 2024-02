Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

Liebe und Partnerschaft

Gerade die leisen Momente können jetzt in der Partnerschaft sehr intensiv werden. Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz. Gegensätze ziehen sich an, so könnte jetzt Dein Liebesmotto lauten. Jetzt ist es so weit! Flirts, Partys, Zusammensein und sich amüsieren mit lieben Menschen, das bringt Dich endlich auf andere Gedanken!

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen. Sorge für Entlastung. Es ist nicht so ganz einfach, sich auf Dauer so richtig fit zu halten. Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos.

Beruf und Finanzen

Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein. Wissen und Fähigkeiten kannst Du mit gutem Erfolg einsetzen. Es nervt Dich, wenn Kollegen sich immer wieder mit schlauen Argumenten herausreden. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt.