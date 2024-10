Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 14.10. bis 20.10.2024

Du bist Skorpion-Mann oder Skorpion-Frau? Das aktuelle Wochenhoroskop für Skorpion vom 14.10. bis 20.10.2024 kann neue Lebensenergien mobilisieren, sodass Du entschlossen den Weg in eine glückliche Zukunft beschreiten kannst. Lies, was das Schicksal für Dich als das mutige und zähe Sternzeichen Skorpion in der neuen Horoskop -Woche vorgesehen hat.

Liebe und Partnerschaft

Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit. Heute kannst Du ein paar Stunden gemeinsam mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Nicht warten, mache selbst den ersten Schritt! Ein liebevoller Herzensmensch, eine überraschende Einladung – freue Dich! Nicht lange zögern, wenn sich eine neue Liebeschance ergibt. Greife jetzt zu und warte nicht immer auf das, was sich in Deinen Träumen zeigt.

Gesundheit und Fitness

Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Es wird Zeit für einen Entschlackungstag. Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend. Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren.

Beruf und Finanzen

Sammle in der Zeit der Entspannung Kraft für die kommenden Aufgaben. Du wirst sehen, es geht dann alles leichter und schneller. Du stößt immer wieder auf Gegenwehr, Widerstand oder Kritik, egal was Du vorhast und vorschlägst. Man erkennt noch nicht Deine Fähigkeiten. Im privaten Bereich scheint jetzt erst mal alles ausgestanden zu sein. Knisternde Erotik meldet sich zurück und Du kannst in vollen Zügen genießen. All Deine Flexibilität ist gefordert, um den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Setze Dein Fingerspitzengefühl ein und wage etwas.