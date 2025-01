Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Auch in der neuen Horoskop -Woche haben die Sterne wieder neue Botschaften für Dich! D ie Sternenkundler beleuchten alle Lebensbereiche und verraten Dir im gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 20.1. bis 26.1.2025, auf welche Gefühle und Reize Du besonders viel Acht geben solltest!

Liebe und Partnerschaft

Dein Tempo ist zu rasant, gib der neuen Liebe etwas mehr Zeit. Bei sich neu anbahnenden Partnerschaften wird deutlich, dass es wohl nicht nur um eine Affäre geht, sondern alles einen ernsten Hintergrund hat. Es ist Deine Aufgabe, so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, wie für eine solide Lebensbasis notwendig sind. Es dauert nicht mehr lange, dann wirbeln Schmetterlinge durch Deinen Bauch.

Gesundheit und Fitness

Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen. Vorsicht – widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken! Du solltest Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung befassen. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würden Dir helfen.

Beruf und Finanzen

Fleißig wie eine Biene schaffst Du einen großen Berg Arbeit weg und fühlst Dich wohl dabei. Für Deine fortschrittlichen Ideen kannst Du Dich bedenkenlos einsetzen. Wenn Du mit Deinem Arbeitstempo so weitermachst, hängst Du alle ab. Alle Türen stehen Dir jetzt offen. Du darfst Dir aussuchen, was Dir am meisten zusagt. Greife zu, solange das Angebot gültig ist.