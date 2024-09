Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Skorpion vom 23.9. bis 29.9.2024 hat eine deutliche Nachricht aus dem Universum. Die neue Horoskop -Woche zeigt Dir, in welche Lebensbereiche Du mehr Energie stecken musst.

Liebe und Partnerschaft

Du magst Dich von einer tiefen Stimmung getragen fühlen und siehst dabei die Welt in einem verklärten Licht. Vorsicht, Du verlierst den Überblick! Wenn Du nicht so stur wärst, könntest Du jetzt im siebten Himmel schweben. Erkenne doch endlich, wie wichtig Dir eine gute Beziehung ist. Du hast jetzt die besten Aussichten, eine neue Liebe zu finden. Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt Du Deinen eigenen Willen einsetzt. Die Tage bringen viel Energie und Tatkraft und Du gehst frisch drauflos.

Gesundheit und Fitness

Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen. Gönne Dir nach Feierabend die wohlverdiente Erholung. Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern.

Beruf und Finanzen

Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du dazu volle Unterstützung. Bei Deinen genialen Strategien hast Du mal wieder die Nase ganz vorn.