Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 28.10. bis 3.11.2024

Gehst Du mit großen Erwartungen in die neue Horoskop -Woche? Was das Schicksal für Dein Sternzeichen vorgesehen hat, erfährst Du i m aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 28.10. bis 3.11.2024. Bedenke, dass das Universum immer für Dich da ist und alles aus einem Grund geschieht.

Was zählt, ist die Gegenwart, aber ein Blick in die Zukunft kann nicht schaden:

Liebe und Partnerschaft

Du empfängst sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, revanchiere Dich dafür! Organisiere Deinen Alltag so, dass mehr Zeit für das Liebesglück bleibt. Die kommende Zeit wird vielversprechend, was die Liebe betrifft. Auch als Single hast Du eine glückliche Hand für den Partner oder die Partnerin des Lebens. Lenke Deine Energie nicht in einen Streit, das hebt die Stimmung garantiert nicht und schadet nur Dir selbst.

Gesundheit und Fitness

Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen Deine innere Überzeugung handelst. Eine Fußreflexzonenmassage wäre jetzt wunderbar für Dich. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist Dir gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Frische Luft tut Dir gut. Bei einem langen Spaziergang kannst Du über Deine Träume nachdenken und neue Kraft schöpfen.

Beruf und Finanzen

Es ist eine gute Zeit, um im Umgang mit wohlwollenden Menschen Dein Wissen zu vergrößern und Deine Erfahrung durch eigene Initiative zu erweitern. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe, was Du bisher erreicht hast, und plane aus der Fülle der Möglichkeiten. Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden sehr geschätzt und Du wirkst äußerst überzeugend auf andere. Wenn Du weiterhin konsequent und konzentriert an Deinen Plänen arbeitest, wirst Du bald die Früchte ernten – beruflich und privat.