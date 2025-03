Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

Liebe und Partnerschaft

Du demonstrierst eine Beständigkeit, von deren Auswirkung alle Beteiligten profitieren. Gerade in einer bestehenden Partnerschaft ist das wichtig. Die partnerschaftlichen Differenzen haben sich gelegt. Es wird ruhiger und harmonischer. Doch es ist noch lange kein richtiger Frieden. Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung – auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur. Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert.

Gesundheit und Fitness

Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Gesundheitlich fühlst Du Dich zwar gut, aber das könnte trügerisch sein. Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften.

Beruf und Finanzen

Deine Disziplin ist bemerkenswert. Du ackerst rund um die Uhr – das wird von anderen bewundert. Allerdings sinkt Deine Powerkurve bald. Lasse auch einmal andere zu Wort kommen, die mit Sicherheit genauso schlau sind. Du gibst Dich momentan sehr provokant und nervend. Gib Dir einen Ruck – es ist manchmal einfach nötig, dass Du zeigst, was Du kannst. Zurückhaltung wäre falsch. Wenn Du mit Deinem Arbeitstempo so weitermachst, hängst Du alle ab.