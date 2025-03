Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 24.3. bis 23.3.2025

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 24.3. bis 30.3.2025 ist da: Entdecke die nächste Horoskop -Woche und erfahre, was die Sterne Dir über Lebensbereiche wie Liebe, Beruf und Gesundheit mitzuteilen haben.

Liebe und Partnerschaft

Viele bewundernde Blicke verfolgen vor allen Dingen die Singles. Trödeln ist jetzt nicht angebracht, denn es könnte sonst eine Chance an Dir vorbeigehen, und dann wäre das Bedauern groß. Lasse Deinen Schatz in Dein Herz blicken und zeige Gefühle. Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz.

Gesundheit und Fitness

Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute. Jeden Tag ein Stück zu Fuß gehen wirkt Wunder. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst. Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren.

Beruf und Finanzen

Im Moment erhältst Du wenig Unterstützung. Daher ist es wichtig, Dir die Kräfte und auch die Zeit sehr gut einzuteilen. Kämpfe mutig für Deine Überzeugung, dann bist Du auch erfolgreich. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein. Auch wenn Du beruflich ruhiger trittst, solltest Du Deine Unterlagen ordentlich abheften.