Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

Was ist nächste Horoskop -Woche los? Es scheinen Dich in jedem Lebensbereiche einige Themen zu beschäftigen. Aber keine Sorge, die Sterne lassen Dich nicht im Stich. Astrologen verraten Dir im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 22.4. bis 28.4.2024 , wie Du mit Deinem Schicksal umgehen kannst und glücklich wirst.

Liebe und Partnerschaft

Eine alte Liebe geht Dir nicht aus dem Kopf. Der Partner schmollt, jetzt musst Du Dir etwas einfallen lassen. Dein Partner gibt Dir Rätsel auf, das erhöht den erotischen Reiz. Beobachte Deinen Partner genau, es könnte sein, dass ihn etwas bedrückt.

Gesundheit und Fitness

Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch. Mache Dir kein Terminstress und lasse Dich nicht zu Entscheidungen drängen. Du fühlst Dich schwach. Nimm morgens Wechselbäder, das bringt Dich in Schwung. Mit etwas mehr Geduld schonst Du Deine Kräfte. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht.

Beruf und Finanzen

Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du dafür volle Unterstützung. Suche das diplomatische Gespräch, nutze Dein Verhandlungsgeschick, aber lasse Dich nicht auf jeden Kompromiss ein! Reagiere nicht immer so ungehalten, wenn Anforderungen an Dich gestellt werden. Durch Ehrgeiz und Fleiß kannst Du Dir den weiteren beruflichen Weg ebnen. Packe es also endlich an, und warte nicht immer ab.