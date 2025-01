Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 6.1. bis 12.1.2025

Brauchst Du ein wenig Hilfe bei einer wichtigen Richtungsentscheidung oder suchst Du einfach nach etwas Inspiration für Dein Leben? Die kosmischen Botschaften aus dem gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 6.1. bis 12.1.2025 bereichern Deinen Alltag. Sieh nach, was die Himmelskörper Deinem Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche für Liebe, Gesundheit und Beruf raten.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst umschwärmt und erwartest, dass man auf Dich zukommt. Gemeinsame Aktivitäten mit Deinem Schatz machen bestimmt doppelt so viel Spaß. Du hast die komplette Aufmerksamkeit Deines Partners oder Deiner Partnerin auf Deiner Seite.

Gesundheit und Fitness

Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Durch bewusstes Atmen pustest Du allen Stress aus Deinem Körper. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen.

Beruf und Finanzen

Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Tue nur das, was Du auch wirklich willst! Du bist ehrgeizig, diszipliniert und sehr direkt. Hüte Dich allerdings vor Machtkämpfen, Du würdest den Kürzeren ziehen. Gehe alles in Ruhe und Gelassenheit an und lass das Neue auf Dich zukommen. Inspiration hast Du genügend. Neue Kontakte, hilfreiche Informationen, im Job bewegt sich etwas.