Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Kosmischen Rat in vielen Bereichen gibt es in diesen Skorpion-Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Löse Dich von einem Menschen, der nur Druck auf Dich ausübt. Wenn Du willst, kannst Du alles erreichen. Du brauchst dafür fast nur ein überzeugendes Lächeln und Deine gewinnende Art.

Gesundheit und Fitness

Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung. Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Sorgen verursachen Rückenprobleme – vertraue Dich jemandem an.

Beruf und Finanzen

Wenn Du alle Hintergründe kennst, dann kannst Du auftrumpfen. Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein – Du bringst die richtige Stärke dafür mit. Dein fachliches Wissen lässt sich jetzt gewinnbringend einsetzen. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich!