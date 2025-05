Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 26.5. bis 1.6.2025

Wird die nächste Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen eine Glückswoche? Achte auf Deinen Körper, dann bleibt auch die Seele in Balance. Ob es in der Liebe bald heiß hergeht oder Problemgespräche auf der Tagesordnung stehen, weiß das Wochenhoroskop für Skorpion vom 26.5. bis 1.6.2025.

Liebe und Partnerschaft

Die kosmischen Einflüsse können Dir in Herzensdingen beachtlichen Auftrieb verleihen. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte alles im Auge. Es gibt noch offene Fragen. Die solltest Du schnell klären und Dich nicht immer wieder mit schlaflosen Nächten quälen. Klarheit bringt Frieden. Prickelnde Erotik und sinnliche Leidenschaften melden sich zurück. Deine Partnerschaft blüht auf und der Himmel hängt voller Geigen!

Gesundheit und Fitness

Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Aber insgesamt bist Du rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv! Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an Deiner eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt.

Beruf und Finanzen

Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Deine Vernunft schaltet jede Romantik und Erotik aus. Dein Lieblingsmensch sehnt sich nach Zärtlichkeit und lieben Worten, gehe auf ihn ein. Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen. Das Glück des Tüchtigen ist Dir hold. Du hast viel geackert und geschafft und bist Deines eigenen Glückes Schmied.