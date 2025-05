Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 2.6. bis 8.6.2025

Die Sterne leiten Dich auch in der nächsten Horoskop -Woche wieder einmal mit spannenden Botschaften über Deinen Gemütszustand, Deine Liebeschancen und mehr. Wirf einen Blick in Deine Zukunft - jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 2.6. bis 8.6.2025.

Liebe und Partnerschaft

Suche die Nähe von Leuten, die Dir rundum guttun. Sei offen für neue Kontakte, für andere Ideen und Argumente. Das belebt! Um Dich geliebt und wohl zu fühlen, musst Du aber auch Nähe zulassen. Hemmungen und Bedenken werden überspielt, und Abenteuer und Ausschweifungen werden gesucht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen! Demnächst schwebst Du auf Wolke sieben, und zwar zu zweit.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst. Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht!

Beruf und Finanzen

Du wirst recht klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen können. Somit wirst Du Deine Fähigkeiten mit gutem Erfolg einsetzen. Gehe im Moment keine langfristigen Bindungen ein, nur um ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen, sonst fühlst Du Dich schnell eingeengt. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein. Halte Dich im Hintergrund, andere sind für diese Aufgabe besser geeignet.