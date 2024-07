Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Ein Skorpion ist willensstark und ehrgeizig. Doch treffen diese Eigenschaften auch in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich zu? Die Würfel sind gefallen! Die Astrologen sagen Dir im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 15.7. bis 21.7.2024 , mit welchen Chancen, Veränderungen und Gefühlen Du in Zukunft zu kämpfen hast.

Liebe und Partnerschaft

Für andere hast Du ein offenes Herz und Ohr. Mit viel Feingefühl gehst Du auf Deinen Partner oder Deine Partnerin ein. Vergiss nicht, was Du selbst brauchst. Selbstbeherrschung fällt Dir momentan schwer, wäre aber wichtig. Wenn Du Dich nicht in den Griff bekommst, musst Du mit Folgen rechnen. Plane nicht so viel, sonst verpasst Du schöne Augenblicke. Sei selbstbewusst und bleibe mit Liebe bei der Sache. Setze Deine inneren Gedanken bedenkenlos in die Praxis um.

Gesundheit und Fitness

Rückenschmerzen wegstretchen, das ist gut für die Gesundheit. Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mach doch mal einen Wochenendtrip.

Beruf und Finanzen

Setze Prioritäten und verschiebe unwichtige Termine oder Aufgaben auf später. Man kann schließlich nicht zwei Dinge gleichzeitig lösen. Deine Pläne kommen an und werden gefördert. Dein Verantwortungsgefühl meint, dass andere Dinge erst einmal wichtiger sind als der Job. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst.