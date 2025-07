Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

Liebe und Partnerschaft

Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Jemand bemüht sich um Dich. Schaue einmal richtig um Dich. Da Du im Moment einfach nicht zu bremsen bist, solltest Du Deinem Drang ohne Bedenken nachgeben. Die Ruhe nach dem Sturm kommt von ganz allein. Venus verspricht Deinem Liebesglück eine erfüllte Zweisamkeit.

Gesundheit und Fitness

Dein Körper signalisiert genau, was ihm fehlt, achte darauf. Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich richtig aus. Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und Schlaf. Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern.

Beruf und Finanzen

Viel gute Laune und Unternehmungslust. Genau das erwartet das ganze Team von Dir. Du bist nun eben einmal das Zugpferd für alle. Selbstbewusst und mutig. Nur so kannst Du beruflich Eindruck schinden und damit einen Volltreffer landen. Setze all Dein Vertrauen in Dich selbst. Dir wird jetzt so richtig bewusst, wie notwendig es ist, etwas wirklich Neues auszuprobieren. Du darfst Dich nicht auf alten Erfolgen ausruhen. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral.