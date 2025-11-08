Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Das Schicksal hat nicht immer einen konkreten Plan, denn die Wunder im Leben entstehen meist zufällig. In welchem Lebensbereich das Sternzeichen Skorpion in der nächsten Horoskop -Woche Unvorhergesehenes erwarten kann, weiß das gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 10.11. bis 16.11.2025.

Mehr zu Liebe, Beruf und Gesundheit von Frau und Mann im Tierkreiszeichen Skorpion erfährst Du unter :

Liebe und Partnerschaft



Du solltest langsam einen Schongang einlegen. Extrawünsche dürfen nicht immer auf Deine Kosten erfüllt werden, mache das deutlich klar. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe, Gefühlsbande drohen zu zerreißen. Mit Deinem Lächeln wirst Du jemanden sehr glücklich machen. Glücksmomente steigern Deine Beliebtheit. Du berührst die Herzen anderer, aber auch die Tür zu Deinem eigenen Herzen kann jetzt von jemandem geöffnet werden.

Gesundheit und Fitness

Nervlich bist Du zwar angespannt, aber körperlich ist alles in Ordnung. Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Gönne Deinem Magen durch leichte Kost eine Erholungsphase. Du musst raus, brauchst Tapetenwechsel und Veränderungen.

Beruf und Finanzen

Durch unüberlegtes Handeln im Beruf könntest Du in eine verzwickte Lage geraten. Kompetentes, diszipliniertes Vorgehen wird im Arbeitsleben aber sehr wohl registriert, es kann sogar zu einer Beförderung kommen. Am Arbeitsplatz darf nicht jeder seinen Ballast bei Dir abladen. Momentan fehlt Dir vielleicht etwas Kraft, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Gib Dein Bestes, alles wird sich bessern.