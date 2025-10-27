Wochenhoroskop Skorpion: So wird die neue Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Deine Liebessterne stehen etwas ungünstig, aber verliere in der neuen Horoskop -Woche nicht die Hoffnung. Beruflich liegen wenige Hürden vor Dir . Gleichzeitig kann Dir die aktuelle Sternkonstellation Energie und Mut geben. Alles Wichtige zu den Hindernissen und Chancen der kommenden Woche findest Du hier im Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.10. bis 2.11.2025.

Liebe und Partnerschaft

Spontane Treffs sind genau das Richtige, lasse Dich nicht einengen. Endlich weißt Du, was zu tun ist. Das Warten hat sich gelohnt, und Du spürst die ersten positiven Veränderungen. Das macht Lust auf mehr. Je mehr Du vertraust, umso inniger wird sich eine Beziehung entwickeln. Enttäuscht Dich jemand, dann neigst Du zu unberechenbaren Impulsivhandlungen. Bewahre Ruhe, sonst schadest Du nur Dir selbst.

Gesundheit und Fitness

Ausreichend Schlaf ist wichtig. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben die Stimmung und wirken sich auch auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus. Deine guten Gedanken haben heilende Wirkung, setze das ein.

Beruf und Finanzen

Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst. Jede Prüfung oder Aufgabe wirst Du jetzt sehr erfolgreich abschließen. Durch Deine Geistesblitze meisterst Du eine Herausforderung mit Bravour. Mit außergewöhnlichen, aber realistischen Ideen kommst Du zum Ziel.