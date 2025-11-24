 1.281

Wochenhoroskop Skorpion: So wird die aktuelle Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Wochenhoroskop Skorpion vom 24.11. bis 30.11.2025 | Horoskop der KW 48: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

In der aktuellen Horoskop-Woche sollten Skorpion-Männer und Skorpion-Frauen sich mehr Zeit für die Liebe nehmen, denn sonst könnten in Zukunft dunkle Wolken am Liebeshimmel aufziehen. Was genau zu tun ist, weiß das Wochenhoroskop für Skorpion vom 24.11. bis 30.11.2025.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 24.11. bis 30.11.2025.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 24.11. bis 30.11.2025.  © 123RF/surgay

Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Du bist viel zu vertrauensselig, prüfe, warum Dein Partner oder Deine Partnerin sich so wenig meldet. Dein Schatz braucht Deine Aufmerksamkeit, höre ihm besser zu. Du pendelst zwischen Abenteuerlust und verbindlichen Zusagen. Solange es Dir dabei gut geht, ist das alles in Ordnung. Bleibe auf der Hut. Obwohl Du gut drauf bist, kann der Alltag recht hart und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwer zu machen.

Gesundheit und Fitness

Du bist ein richtiger kleiner Genießer, denke trotzdem an Dein Verdauungsproblem. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden. Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder laufe dagegen an.

Beruf und Finanzen

Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst Du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Bewundernswert, das kann nicht jeder. Deine Fantasie blüht und Deine Ideen reifen. Du hast endlich ein neues Ziel vor Augen. Zeitdruck und Planlosigkeit im Job sind keine gute Basis für die Erfolgsleiter. Deine undurchdringliche Fassade macht Deinen Kollegen zu schaffen.

