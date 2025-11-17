Wochenhoroskop Skorpion: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Im Wochenhoroskop für Skorpion vom 17.11. bis 23.11.2025 erfährst Du, welche Überraschungen und Herausforderungen in der Liebe, dem Beruf und der Gesundheit auf Dich warten. Überlasse Deine Zukunft nicht dem Schicksal, sondern nimm Dein Leben selbst in die Hand. Singles haben in der neuen Horoskop -Woche gute Flirtchancen.

Liebe und Partnerschaft

Gemeinsame Aktivitäten mit Deinem Lieblingsmenschen machen bestimmt doppelt so viel Spaß. Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht! Nimm Rücksicht auf Deinen Schatz, er versteht Dein Verhalten nicht. Deine Ausstrahlung ist umwerfend! Du solltest hinausgehen und Deinen Charme versprühen. Wunderbare Liebestage erwarten Dich.

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit ist stabil und robust. Mache weiter so! Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende.

Beruf und Finanzen

Du hast kein Feeling für den Umgang mit Deinen Mitarbeitern. Du bist unternehmungslustiger als sonst. Eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Tue alles, was Du liebst, und lebe Deine Neigungen aus. Als Vertreter des Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich!