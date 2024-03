Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 11.3. bis 17.3.2024

Grundsätzlich scheinen Steinböcke in der neuen Horoskop Woche zu wissen, wie sie richtige Entscheidungen treffen. In der Liebe überkommen sie Emotionen, die für eine angenehme Zeit sorgen. Was Menschen dieses Sternzeichens sonst noch wissen sollten, erfahren sie im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 11.3. bis 17.3.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Wenn Dein Partner jetzt gekränkt ist, solltest Du Dich ernstlich fragen warum. Du zeigst viel Humor und Esprit, auch in Deinem Liebesleben. Du zögerst und Du zweifelst zu viel. Dadurch entgehen Dir immer wieder gute Chancen. Habe endlich Mut und entscheide sofort! Wenn Du in Dich hinein spürst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist.

Gesundheit und Fitness

Lasse Deine Schlafstelle auf Störungen untersuchen. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig!

Beruf und Finanzen

Es mangelt Dir an Entscheidungskraft. Der Draht zum Chef war auch schon besser. Nur nicht entmutigen lassen. Bleibe auf Kurs. Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung. Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Dein Pflichtgefühl und Deine Geduld verbindest Du auch noch mit einem gewissen Lebensernst. Das gibt Dir die richtige Reife für diverse Pläne.