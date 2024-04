Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 15.4. bis 21.4.2024

Das Horoskop für die aktuelle Woche weiß, ob Dein Sternzeichen zu den Glückspilzen zählt. Die Welt der Astrologie zeigt im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.4. bis 21.4.2024 , wie sich die Dinge in der Liebe, Gesundheit und im Beruf entwickeln könnten.

Tanke neue Energie und schau Dir weitere astrologische Tipps für Dein Sternzeichen an:

Liebe und Partnerschaft

Ein neuer Flirt reagiert verschreckt, wenn Du allzu forsch vorgehst. In Deinem Kopf dreht sich alles im Kreis. Versuche einmal richtig abzuschalten, um dann wieder richtig freizuwerden für etwas ganz Neues. Eigentlich läuft alles bestens und trotzdem bist Du unzufrieden. Man nimmt Dich beim Wort. Passe also auf, wenn Du etwas versprichst, was Du nicht halten kannst. Das würde man Dir sehr übel nehmen.

Gesundheit und Fitness

Lege mehr Wert darauf, Deinen Kreislauf stabil zuhalten. Versuche mit Kräutertee den Magen zu beruhigen. Dein Körper signalisiert genau, was ihm fehlt, achte darauf. Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder!

Beruf und Finanzen

Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Sei nicht so streng mit Deinen Mitarbeitern, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du viel weiter. Deine Kommunikation ist jetzt beschleunigt. Es besteht die Gefahr, dass Du zu eifrig vorgehst. Versprich Dir und anderen nicht zu viel. Beruflich bist Du nicht gerade glücklich, plane ein zweites Standbein.