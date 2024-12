Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 23.12. bis 29.12.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Steinbock vom 23.12. bis 29.12.2024 verrät Dir, was in der kommenden Woche auf Dich zukommt. In der neuen Horoskop-Woche verlaufen nicht alle Lebensbereiche reibungslos. Doch, was auch immer passiert, denke daran, dass es eine Zeit der Freude ist und verbringe schöne Stunden mit denen, die Du liebst!