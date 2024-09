Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Liebe und Partnerschaft

Du bist verunsichert, weil Deine Gefühle wieder Purzelbaum schlagen. Warum denn? Es geht doch schließlich endlich bergauf. Sträube Dich nicht! Bleibe in Lauerstellung, es bahnt sich in der Liebe etwas an. Verkneife Dir besser Deine zynischen Bemerkungen. Du verspürst eine ungewöhnliche Lust am Leben und eine Sehnsucht nach Freude, Genuss und Liebe.

Gesundheit und Fitness

Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Probleme mit den Gelenken? Überprüfe Dein Gewicht! Wechselbäder morgens und abends, das hält den Kreislauf fit. Nervlich zu überdreht, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus.

Beruf und Finanzen

Konzentrationsfähigkeit ist gefragt, gehe besonders aufmerksam vor. Schuldgefühle hast Du doch gar nicht nötig. Deine seelische Beschaffenheit ist stabil. Vertraue auf Dich und Du wirst erfolgreich sein. Alle Türen stehen Dir jetzt offen. Du darfst Dir aussuchen, was Dir am meisten zusagt. Greife zu, solange das Angebot gültig ist. Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden.