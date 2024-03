Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 25.3. bis 31.3.2024

Einen Blick in die Zukunft werfen? Erfahren, was Dir helfen könnte, um schwierige Hürden im Leben zu meistern? Das kannst Du nun im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 25.3. bis 31.3.2024. Das Horoskop für die neue Woche hat einige spannende Nachrichten über Dein mögliches Schicksal im Gepäck.

Liebe und Partnerschaft

Nichts ist so stark wie die Liebe. Lasse alles, was Du tust, in Liebe geschehen und Du wirst es tausendfach wieder zurückbekommen. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Wenn Du in einer festen Partnerschaft bist, solltest Du diese stabil halten. Du neigst zur Nachdenklichkeit und solltest Dich mit Gefühlsthemen auseinandersetzen.

Gesundheit und Fitness

Deine Energiekurve steigt und Du findest wieder zu Dir. Wenn Du müde und kaputt bist, achte darauf, dass Du reichlich Pausen einlegst, damit Du immer wieder frisch starten kannst. Falls Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Lasse Deine Vorhaben nicht in Freizeitstress ausarten, das tut Dir nicht gut.

Beruf und Finanzen

Sei nicht immer nur selbstlos, sondern demonstriere auch mal richtige Stärke, selbst wenn es schwerfällt. Als Belohnung winkt der Erfolg. Aus Deinem tiefen Inneren kommen Impulse, die Dir sagen, dass jetzt Zeit ist zum Handeln. Dein Chef wird es Dir danken. Du zeigst Interesse an Deinen Mitmenschen und Kollegen. Du hast zwar tolle Ideen, aber wenig Lust, intensiv dafür zu arbeiten.