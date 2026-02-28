Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Wirf einen Blick in die Zukunft und entdecke die nächste Horoskop -Woche mit all ihren Chancen und Herausforderungen. Wie es in der Liebe gerade läuft, wie es um Deine Gesundheit bestellt ist und warum Du Dir im Job in dieser Woche keine Sorgen machen musst, erfährst Du im Wochenhoroskop für Steinbock vom 2.3. bis 8.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Verpacke Deine heißen Gefühle ganz charmant, denn bei der nächsten Party dürfte es sehr erotisch zugehen. Deine Flirtbekanntschaft beißt an. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe – Gefühlsbande drohen zu zerreißen. Sei offen für jede Chance, die Dir gezeigt wird. Es kann die schönste Chance Deines Lebens sein. Nutze dies für Deine Zwecke. Du willst Deine Unzufriedenheit jetzt nicht länger hinnehmen, deshalb verlässt Du vertraute Wege. Diese Kursänderung kann nur von Vorteil sein.

Gesundheit und Fitness

Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. Du bist einfach zu bequem. Sportliche Höchstleistungen sind nicht zu erwarten. Gehe wenigstens spazieren, auch im Regen. Leichte Rückenverspannungen sind möglich. Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen.

Beruf und Finanzen

Mit Deinem Blick auf das Ganze handelst Du gewinnbringend im Umgang mit Kunden. Du trittst sehr dominant auf – sehr bestimmt und dennoch freundlich. Das gibt Dir Sicherheit und kommt bei anderen sogar sehr gut an. Beim Umgang mit Vorgesetzten findest Du mehr Entgegenkommen als sonst. Suche Dir eine passende Unterstützung für Dein Team.