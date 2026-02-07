Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Steinbock-Frau und Steinbock-Mann sollten in der nächsten Horoskop -Woche entscheiden, welche Menschen sie in der Zukunft um sich haben wollen. Nicht jede Person ist gut für Dein Herz. Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.2. bis 15.2.2026 greift Dir aber nicht nur im Beziehungsleben unter die Arme.

Mehr zu Liebe, Gesundheit und Beruf, sprich zu jedem Lebensbereich von Steinbock, gibt es unter:

Liebe und Partnerschaft



Mit viel Feingefühl kannst Du eine verfahrene Situation retten. Bleibe also auf dem Teppich und checke alles gut ab. Versuche, Deine innere Unruhe in den Griff zu bekommen. Tue nur das, was wirklich getan werden muss. Schaffe klare Verhältnisse. Es fällt Dir nicht leicht, nachzugeben. Aber es wäre angebracht, das zu tun. Da freut sich jemand mit Dir über alle Maßen mit. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut und schaffen Vertrauen.

Gesundheit und Fitness

Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig. Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, jetzt öfter einmal auszuruhen. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf.

Beruf und Finanzen

Nur klare Strukturen bringen Fortschritt und Entwicklung. Setze klare Ziele und sei bereit, diese auch konsequent zu verfolgen. Bitte um Bedenkzeit, wenn eine berufliche Entscheidung wichtig erscheint. Kommunikation, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Greife beim nächsten Stellenangebot bedenkenlos zu.