Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Erfahre, welche Chancen und Hindernisse die nächste Horoskop -Woche für Dich bereithält. Mit dem Kopf durch die Wand ist nicht immer die richtige Methode, um ans Ziel zu kommen. Mehr Achtsamkeit in der Liebe wird sich auszahlen. Welche Tipps Deine Lebenssituation noch mehr zum Besseren inspirieren können, verrät das Wochenhoroskop für Steinbock vom 16.2. bis 22.2.2026. Ein Blick in die Sterne kann mehr Harmonie in Dein Leben bringen.

Liebe und Partnerschaft



Kein Wunder, dass sich Dein Schatz zurückzieht, Du schenkst ihm zu wenig Beachtung. Mit der Hilfe Deiner Bezugsperson kannst Du jetzt einige Probleme lösen, die Dir schon seit Tagen auf der Seele liegen. Die Fürsorge wird Dir guttun. Werde nicht ungeduldig! Anfängliche Schwierigkeiten lassen im Laufe der Zeit nach und es stellen sich wunderbare Momente ein. Ein gewagter Flirt verlockt Dich zu einem noch gewagteren Spiel.

Gesundheit und Fitness

Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut. Reduziere Genussgifte und trinke dafür mehr Wasser. Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung Deiner Gesundheit bei. Lasse die Seele baumeln und gehe viel unter die Leute. Genieße die Stille der Natur, aber auch die Geselligkeit im Straßencafé.

Beruf und Finanzen

Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren. Mit Deinen Kräften solltest Du in nächster Zeit etwas besser haushalten. Übernimm Dich nicht und verlasse Dich auf Deine Intuition. Nerve Deine Kollegen nicht mit Deinen ständigen Nörgeleien. Lege Dich ins Zeug, es ist noch jemand mit im Rennen.