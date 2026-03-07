Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Wochenhoroskop Steinbock vom 9.3. bis 15.3.2026

Grundsätzlich scheinen Steinböcke in der nächsten Horoskop-Woche zu wissen, wie sie richtige Entscheidungen treffen. In der Liebe überkommen sie Emotionen, die für eine angenehme Zeit sorgen. Was Menschen dieses Sternzeichens sonst noch wissen sollten, erfahren sie im Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.3. bis 15.3.2026.

Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.3. bis 15.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.3. bis 15.3.2026.

Mehr Lebenshilfe von den Sternen zu Deinem Sternzeichen:

Bildquelle: Midjourney/TAG24
Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Vertraue auf Dein Bauchgefühl und gib Dich ganz der Leidenschaft hin. Du gibst und erhältst Gefühle der Geborgenheit und Zärtlichkeit. Überrenne Deinen Schatz nicht, sondern nähere Dich ihm lieber behutsam. Du hast die komplette Aufmerksamkeit Deines Partners oder Deiner Partnerin auf Deiner Seite.

Gesundheit und Fitness

Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit Dir nahestehenden Menschen. Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um. Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Jeden Tag ein Stück zu Fuß zu gehen wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Versuche abzuschalten, denke an nichts Konkretes. Konzentriere Dich ganz auf Dich selbst, auf Deine Wünsche und Vorstellungen. Eine neue Aufgabe kommt überraschend auf Dich zu und verlangt viel Einsatzbereitschaft. Du solltest eine Kurskorrektur in Deinen Lebenszielen vornehmen. Es drängt Dich jetzt, etwas Sinnvolles zu tun und Klarheit zu schaffen. Du hast feine Sensoren für das Geschehen um Dich herum und kannst somit rechtzeitig Dinge zu Deinen Gunsten beeinflussen.

Titelfoto: 123rf.com/melazerg

