Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Was sagen die Sternenkundler für die nächste Horoskop -Woche voraus? Hängt der Liebeshimmel voller Geigen oder erwartet die Steinbock-Männer und Frauen in dieser Woche eine böse Überraschung. Mehr News in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 16.3. bis 22.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Habe kein schlechtes Gewissen, wenn Du ab und zu einfach mal nichts tust und gemeinsam mit Deinem Lieblingsmenschen die Seele baumeln lässt. Auch wenn es noch nicht ganz so aussieht, kannst Du Dich langsam zurücklehnen und Dich vor allem auf Deinen Schatz verlassen. Du brauchst Gemütlichkeit und liebevolle Fürsorge – signalisiere das Deinem Herzblatt! Mit Deiner Unzufriedenheit kannst Du Deinem Schatz sonst das Leben ganz schön schwer machen.

Gesundheit und Fitness

Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung vertragen. Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Vorsicht bei zu viel Medikamentenkonsum. Achte mehr auf Deine Ernährung und lasse endlich das Fett weg.

Beruf und Finanzen

Komplimente und Lob für Deine Talente werden wohl ausbleiben, doch darauf bist Du im Moment ohnehin nicht angewiesen. Du sitzt auf einer Traumwolke und gehst total an der beruflichen Realität vorbei. Dein Einsatz ist ziemlich stimmungsabhängig – das macht Dich nicht besonders beliebt. Verliere bei aller Liebe zum Detail nicht den großen Rahmen aus den Augen. Das Gesamtprojekt ist wichtig – dazu gehört die Gemeinschaft.