Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Das Wochenhoroskop für Steinbock vom 11.5. bis 17.5.2026 bestätigt Dir in Liebe und Partnerschaft Gefühle, die Dein Herz berühren. Lasse es zu und erfreue Dich an Deinem Schicksal. Welche Inspiration Dir die Sterne in der nächsten Horoskop -Woche für Gesundheit und Beruf mit auf den Weg geben möchten, liest Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Mit Venus in Deinem Zeichen wirkst Du sehr sympathisch und liebevoll. Deine Emotionalität wird wieder konstruktiv und ausgeglichen. Du strebst nach Gemeinsamkeit und Nähe. Lerne, gut mit Kritik umzugehen. Du erlebst plötzliche Veränderungen. Die Zeit ist günstig für kreative Offenheit im emotionalen Bereich. Vergiss Deinen Verstand nicht. Plane einen Kurztrip gemeinsam mit Deinem Schatz.

Gesundheit und Fitness

Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung brauchen. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. Rundum topfit – bleibe weiterhin so aktiv!

Beruf und Finanzen

Die täglichen Pflichten kosten Dich allenfalls ein müdes Lächeln. Die meisten Dinge werden jetzt so richtig gut laufen. Entspanne Dich. Unterschwellige Aggressionen machen sich bemerkbar. Das ist ein Hinweis auf unerfüllte Wünsche und ungelöste Aufgaben. Ändere etwas! Wenn man Dich an neuen Projekten nicht beteiligt, ersparst Du Dir viel Ärger.