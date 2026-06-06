Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Prickelnde Stimmung in der Liebe? Die nächste Horoskop -Woche wird für den Steinbock definitiv nicht langweilig. Welche kosmischen Ratschläge die Astrologie Deinem Sternzeichen in Sachen Gesundheit und Beruf gibt, verrät das Wochenhoroskop für Steinbock vom 8.6. bis 14.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst in der Liebe gerade nicht von guten Konstellationen verwöhnt. Die Liebe wird Dich jetzt voraussichtlich nicht wie der Blitz treffen. Nimm Dir genug Zeit, den Partner oder die Partnerin genau zu prüfen. Eine Einladung reizt Dich ungemein, denke aber auch an die Folgen. Zärtliche Momente und anregende Gespräche – was willst Du noch mehr?

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Du musst Dich etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist. Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Deine empfindlichen Knie machen Dir zu schaffen.

Beruf und Finanzen

Aus Deinem Inneren kommen neue Ideen, die Dir sagen, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist. Schiebe nichts auf die lange Bank. Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast – sonst läufst Du Deinem Erfolg davon. Deine Gedankenwelt wird jetzt angeregt wie selten zuvor. Du bist voller Schwung und Tatendrang, vielleicht sogar etwas zu impulsiv. Dich richtig durchzusetzen dürfte für Dich jetzt kein Problem darstellen.