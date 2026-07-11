Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Du hast in letzter Zeit viel geschafft, jetzt kannst Du alles etwas ruhiger angehen. Achte in der nächsten Horoskop -Woche bitte trotzdem auf Deinen Umgang mit Kollegen, um es Dir nicht mit ihnen zu verscherzen! Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 13.7. bis 19.7.2026 und erfahre mehr zum Thema Partnerschaft, Gesundheit und Finanzen.

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Liebe und Partnerschaft

Neptun macht Lust auf verträumte Stunden, allein oder auch zu zweit. Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich für andere unberechenbar. Mit dem richtigen Mensch an Deiner Seite läufst Du zur Hochform auf. Dein Schatz zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken Wunder.

Gesundheit und Fitness

Dein Immunsystem ist etwas schwach – gehe mehr nach draußen! Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an. Verdauungsstörungen können ganz schön zu schaffen machen.

Beruf und Finanzen

Eine harte Diskussion am Arbeitsplatz kann Dir die Sprache verschlagen. Dein Wort hat Gewicht – auch bei Verhandlungen. Komplizierte Zusammenhänge liegen Dir nicht. Du möchtest etwas schnell erfassen und am besten sofort aktiv werden. Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen.