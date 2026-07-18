Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Dein kostenloses Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.7. bis 26.7.2026: Du willst wissen, welche Chancen, Veränderungen und Herausforderungen Dich in der nächsten Horoskop -Woche erwarten? Lies jetzt im Horoskop für Steinbock, was die Himmelskörper über die Zukunft verraten.

Liebe und Partnerschaft

In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will. Intensive Gefühle und Emotionen drängen nach außen. Du scheinst alles tiefer zu empfinden als sonst. Öffne Dein Herz! Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten. Der Charme, den Du jetzt ausstrahlst, macht Dich unwiderstehlich und man wird Dir kaum einen Wunsch abschlagen können.

Gesundheit und Fitness

Mit einigen kleinen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Umgib Dich nur mit Leuten, die Dir guttun. Eine kleine Massage zwischendurch wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Volle Konzentration bringt geniale Ergebnisse im Job. Komplimente und Lob für Deine Talente werden wohl ausbleiben, doch darauf bist Du im Moment ohnehin nicht angewiesen. Du musst offener und lockerer werden, weil Du Dich sonst selbst immer mehr unter Druck setzt und von der Angst verfolgt wirst. Greife schnell zu, wenn eine Weiterbildung angeboten wird.