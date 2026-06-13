Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

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Wochenhoroskop Steinbock vom 15.6. bis 21.6.2026 | Horoskop der KW 25: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche begünstigt die kosmische Energie bei Steinbock in jedem Lebensbereich. In Liebe, Gesundheit und Beruf gibt es jedoch auch kleine Herausforderungen, die Du mithilfe der Astrologie ganz leicht meistern kannst. Mehr dazu erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.6. bis 21.6.2026.

Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.6. bis 21.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.6. bis 21.6.2026.  © 123RF/vectorstockillustrator

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Dein Inneres scheint in Unordnung geraten zu sein. Du fühlst Dich unausgeglichen, gereizt und missmutig. Wichtig ist es, darüber zu sprechen. Du neigst zum Flunkern und zu Übertreibungen, dadurch wirkst Du schnell unglaubwürdig. Vorsicht, man könnte Dir das übel nehmen. Etwas mehr Spontanität könnte Dein Liebesleben aufregender gestalten. Partnerprobleme kannst Du direkt und sachlich lösen. Du argumentierst gut und erreichst viel durch rasche und klare Entschlüsse.

Gesundheit und Fitness

Jetzt ist eine Zeit der Aktivität und der Freude an Deiner eigenen Vitalität. Sport, Tanz oder gesundheitliche Maßnahmen tun Dir besonders gut. Wenn Du allerdings so weitermachst wie bisher, könntest Du gesundheitlich schlechte Karten bekommen. Schone Deine Gelenke durch eine mögliche Gewichtsreduzierung. Lasse Dich ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke Deine Körperabwehr mit Optimismus!

Beruf und Finanzen

Beruflich läuft alles prima, auch wenn Du Dich manchmal unterfordert fühlst. Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt andere mit. Gemeinsam könnt Ihr viel erreichen. Besonders begünstigt sind Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz persönliche Vorteile bringen. Betätige Dich körperlich und geistig. Achte jedoch darauf, dass Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz das Klima nicht negativ beeinflusst.

Titelfoto: 123RF/vectorstockillustrator

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