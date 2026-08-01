Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Das Leben erscheint Dir vielleicht manchmal schwierig, aber keine Lebenssituation ist von unendlicher Dauer. Die Himmelskörper schenken Dir kosmischen Beistand und beraten Dich im Wochenhoroskop für Steinbock vom 3.8. bis 9.8.2026 zu jedem Lebensbereich. Lies Dir die Hinweise zu Liebe, Gesundheit und Beruf für die nächste Horoskop -Woche genau durch.

Liebe und Partnerschaft

Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein, gehe auf Partnersuche. Du vertraust Deinem Schatz blind, bist leidenschaftlich und hingebungsvoll. Es gibt noch offene Fragen. Diese solltest Du schnell klären und Dich nicht immer wieder mit schlaflosen Nächten quälen. Klarheit bringt Frieden. Werde nicht ungeduldig! Anfängliche Schwierigkeiten lassen im Laufe der Zeit nach und es stellen sich wunderbare Momente ein.

Gesundheit und Fitness

Mit einigen kleinen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Grüble nicht so viel, das macht Dich nur müde und schlapp. Dein Kopf schmerzt, weil Du es wie immer allen recht machen willst. Du bist rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv!

Beruf und Finanzen

Vor dem Preis kommt der Fleiß. Wenn Du das nicht erkennst, tut sich nichts. Nimm Dir jetzt viel vor. Du begreifst schnell und setzt Vorhaben perfekt um. Du handelst zu voreilig und schaffst Dir unnötige Aufregung. Bewahre Ruhe. Mit Deinem Schwung und Elan packst Du sowieso jede Herausforderung. Deine Position festigt sich, ein Mitbewerber hat das Nachsehen.