Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Steinbock vom 3.8. bis 9.8.2026 | Horoskop der KW 32: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das Leben erscheint Dir vielleicht manchmal schwierig, aber keine Lebenssituation ist von unendlicher Dauer. Die Himmelskörper schenken Dir kosmischen Beistand und beraten Dich im Wochenhoroskop für Steinbock vom 3.8. bis 9.8.2026 zu jedem Lebensbereich. Lies Dir die Hinweise zu Liebe, Gesundheit und Beruf für die nächste Horoskop-Woche genau durch.

Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 3.8. bis 9.8.2026.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 3.8. bis 9.8.2026.  © 123RF/stockshoppe

Verbinde Dich mit den Sternen und entdecke Dein Schicksal:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für August 2026 Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für August 2026
Liebeshoroskop Steinbock 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Steinbock 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein, gehe auf Partnersuche. Du vertraust Deinem Schatz blind, bist leidenschaftlich und hingebungsvoll. Es gibt noch offene Fragen. Diese solltest Du schnell klären und Dich nicht immer wieder mit schlaflosen Nächten quälen. Klarheit bringt Frieden. Werde nicht ungeduldig! Anfängliche Schwierigkeiten lassen im Laufe der Zeit nach und es stellen sich wunderbare Momente ein.

Gesundheit und Fitness

Mit einigen kleinen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Grüble nicht so viel, das macht Dich nur müde und schlapp. Dein Kopf schmerzt, weil Du es wie immer allen recht machen willst. Du bist rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv!

Beruf und Finanzen

Vor dem Preis kommt der Fleiß. Wenn Du das nicht erkennst, tut sich nichts. Nimm Dir jetzt viel vor. Du begreifst schnell und setzt Vorhaben perfekt um. Du handelst zu voreilig und schaffst Dir unnötige Aufregung. Bewahre Ruhe. Mit Deinem Schwung und Elan packst Du sowieso jede Herausforderung. Deine Position festigt sich, ein Mitbewerber hat das Nachsehen.

Titelfoto: 123RF/stockshoppe

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Steinbock: