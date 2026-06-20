Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Eine neue Liebe gefällig? Dann solltest Du unbedingt wissen, was die Sterne Deinem Tierkreiszeichen in der nächsten Horoskop -Woche raten, um diese zu finden. Blicke in das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 22.6. bis 28.6.2026 und erfahre mehr zum Thema Liebe, Gesundheit und Finanzen!

Liebe und Partnerschaft

Dir gefällt jemand wegen seiner verrückten Ideen. Sei offen für jede Chance, die Dir gezeigt wird. Es kann die schönste Chance Deines Lebens sein. Nutze dies für Deine Zwecke. Erotisches Begehren braucht das Neue und Fremde. Neue Besen kehren zwar gut, nutzen sich aber auch ganz schnell wieder ab. Denke daran! Du hast eine widersprüchliche Ausstrahlung. Dein Schatz weiß nicht, woran er mit Dir ist. Das lässt ihn misstrauisch und zurückhaltend werden.

Gesundheit und Fitness

Du bist blendend in Form. Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Energie für neue Pläne. Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig! Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung.

Beruf und Finanzen

Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg. Beim Umgang mit Vorgesetzten findest Du mehr Entgegenkommen als sonst. Die Planeten symbolisieren eine gewisse Bodenständigkeit im Denken. Beruflich wird sich einiges ergeben. Achte auf Angebote oder Andeutungen.