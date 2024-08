Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 12.8. bis 18.8.2024

Wartet in der nächsten Horoskop -Woche eine große Portion Harmonie auf Dein Sternzeichen? Im Wochenhoroskop für Steinbock vom 12.8. bis 18.8.2024 blicken die Sternenkundler auf die Chancen der nahen Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Es ist Deine Aufgabe, so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, wie für eine solide Lebensbasis notwendig sind. Die Liebe wird eher kleingeschrieben, doch wirst Du auch kuschelweiche Abende und ein zufriedenstellendes Miteinander erleben. Du solltest Deinem Partner oder Deiner Partnerin wieder vertrauen, was vorbei ist, ist vorbei! Immer fair und korrekt gewinnst Du überall Vertrauen. Deine Mischung aus Charme und Stärke ist für das andere Geschlecht unwiderstehlich.

Gesundheit und Fitness

Umgebe Dich nur mit Leuten, die Dir guttun. Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen. Du solltest Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung befassen. Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, sich jetzt einmal öfter auszuruhen.

Beruf und Finanzen

Kritik, die Dir entgegengebracht wird, ist gut gemeint. Denke darüber nach. Irgendetwas ist faul; liegt es an Dir oder an jemand anderem? Feile an Deiner beruflichen Entwicklung, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Halte Dich dabei aber aus Machtkämpfen heraus, denn es gibt Wichtigeres als nur die Karriere.