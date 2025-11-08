Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Worauf kannst Du Dich in der nächsten Horoskop -Woche freuen? Worauf solltest Du achten? Das gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 10.11. bis 16.11.2025 kann Dir nicht nur bei einer Richtungsentscheidung helfen, sondern lädt Dich zum Träumen über Deine Bestimmung, Partnerschaft und verborgenen Gefühle ein.

Liebe und Partnerschaft



Ein frecher Flirt kann für Dich zu einem gewagten Spiel mit dem Feuer werden. Du magst keinen Streit, schon gar nicht mit Nahestehenden. Aber schadet das Verschweigen von Schwierigkeiten nicht genauso der Harmonie? Durch einen Kompromiss kannst Du Spannungen lösen. Es wird höchst romantisch, lasse Dich einfach richtig fallen.

Gesundheit und Fitness

Deine Stimmung ist stabil und positiv. Du neigst allerdings dazu, Dir zu viel zuzumuten. Kleine Pausen sind kein Zeichen von Schwäche. Jeden Tag ein Stück zu Fuß zu gehen kann Wunder wirken. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen.

Beruf und Finanzen

Missverständnisse durch Fehlverhalten von Dir oder anderen treten auf. Sei also bedacht, was und wie Du es sagst. Du rettest eine verfahrene Situation und bist dadurch für Deinen Chef unersetzlich. Du willst Grenzen überschreiten, um endlich zum Ziel zu gelangen, doch wenn Du noch einmal darüber nachdenkst, ist das vielleicht nicht die Lösung. Am Arbeitsplatz brennt es, und Du hast keine Möglichkeit, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen.