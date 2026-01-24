Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche sieht laut Astrologie einige Chancen im Beruf. Doch sollten Grenzen dabei nicht überschritten werden. Das Wochenhoroskop für Steinbock vom 26 .1. bis 1.2.2026 blickt mit Deinem Sternzeichen auf die wichtigsten Lebensbereiche. Vor allem in der Partnerschaft sind Rücksicht und Ruhe wichtige Themen der Woche.

Für das Tierkreiszeichen Steinbock gibt es noch mehr Möglichkeiten, mit Horoskopen einen Blick in die Zukunft zu werfen:

Liebe und Partnerschaft

Nimm Situationen, die sich nicht ändern lassen, lieber gelassen hin und warte ganz in Ruhe ab. Es lohnt sich! Harmonie stellt sich ein, und endlich machen gemeinsame Unternehmungen wieder mehr Spaß. Du selbst, aber auch Dein Umfeld profitieren davon. Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu. Du genießt zurzeit das Leben und vergisst dabei, dass Du nicht ungebunden bist.

Gesundheit und Fitness

Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur. Nimm Dir Zeit für Dich selbst und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen. Es können sich leichte Stresssymptome zeigen. Anstrengende Action streichen, mehr relaxen.

Beruf und Finanzen

Neue Ausblicke ergeben sich für Dich, wenn Du mal Deinen Standort wechselst. Dadurch kannst Du die Dinge von einer anderen Seite kennenlernen. Voller Elan und Freude hast Du das Gefühl, Du könntest Bäume ausreißen. Mache Dich ruhig an kraftraubende Arbeiten, nutze diese Energie. Nimm Dir Zeit, um Harmonie, Schönheit und Liebe mit Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin auszukosten. Liebesbeziehungen werden begünstigt. Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft, sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, drohen Verluste.