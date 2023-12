Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Liebe und Partnerschaft

Unstete Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich unberechenbar. Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert. Du solltest eher die Weisheit des Lächelns leben, bevor Du anderen Menschen zu sehr auf die Füße trittst und Dich selbst verausgabst. Jetzt geht es darum, die Dinge beim Namen zu nennen und sich einer Herausforderung zu stellen. Beiße Dich durch, Du wirst siegen!

Gesundheit und Fitness

Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Ein paar gezielte Wellnesstage können Wunder wirken. Bewegung steht auf dem Programm und dies eventuell mehr, als Dir lieb ist. Lasse Dich nicht von launischen Stimmungen leiten.

Beruf und Finanzen

Du strahlst Kraft und Überlegenheit aus, überzeugst durch Weitblick und stehst vor einer großen Veränderung. Der Durchbruch gelingt. Hole noch mal so richtig Schwung und dann hast Du es geschafft. Dir macht jetzt so schnell keiner was vor und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen, ziehe diese durch - ohne Wenn und Aber. Versuche niemals, weder beruflich noch privat, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Besser ist es, Du konzentrierst Dich nur auf eine Sache.