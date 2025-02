Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 24.2. bis 2.3.2025

In der nächsten Horoskop -Woche offenbaren sich Veränderungen in der Partnerschaft und mögliche Perspektiven im Beruf. Die körperliche und seelische Gesundheit ist die Basis allen Glücks im Leben. Hindernisse, die eine Lebenssituation erschweren, sind dazu da, um aus dem Weg geräumt zu werden. Das Wochenhoroskop für Steinbock vom 24.2. bis 2.3.2025 weiß, welche Richtungsentscheidung nicht länger auf die lange Bank geschoben werden sollte.

Wirf auch einen Blick auf Dein Monats-, Liebes- und Jahreshoroskop und erfahre noch mehr über Dein kosmisches Schicksal in diesem Jahr.

Liebe und Partnerschaft

Gib Dir selbst und auch Deinem Partner oder Deiner Partnerin mehr Freiraum. Du willst Deine Triebe leben, bleibe dabei aber kontrolliert. Halte fest, was Dir guttut, solange das auf Gegenseitigkeit beruht. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, dass Du weder Deinen Körper noch Deine Sinne vernachlässigst. Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele. Wenn Du den ärztlichen Anordnungen nicht folgst, kann sich nichts ändern! Eine drohende Erkältung solltest Du ernst nehmen und rechtzeitig vorbeugen.

Beruf und Finanzen

Manchmal bist Du Dir nicht sicher, ob Du der ganzen Verantwortung gewachsen bist. Doch Du kannst noch viel mehr an Leistung aus Dir herausholen. Lasse Dir nicht zu viel aufhalsen – sage endlich Nein! Eine unbewusste Kraft treibt Dich an, bis Du alles gegeben hast. Dieser Einsatz zahlt sich voll aus. Das wirst Du bald merken.