Wochenhoroskop Steinbock: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Liebe und Partnerschaft

Trödeln ist jetzt nicht angebracht, denn es könnte sonst eine Chance an Dir vorbeigehen, und dann wäre das Bedauern groß. Dein Schatz gibt Dir Rätsel auf, das erhöht den erotischen Reiz. Sehr unterhaltsam bist Du ja gerade nicht, das verärgert Dein Herzblatt. Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann Dein Lieblingsmensch sein Herz richtig öffnen.

Gesundheit und Fitness

Für Deine Gesundheit ist es wichtig, den Stress zu reduzieren. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt, und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch. Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels.

Beruf und Finanzen

Denke an die Konsequenzen, wenn Du Dich mit Deinem Chef anlegst. Alles Sachliche geht gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrierst und präzise formulierst. Orientiere Dich, nutze Deine Chance. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur. Obwohl Du Dich engagiert einsetzt, bekommst Du zu wenig Anerkennung.