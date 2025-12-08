Wochenhoroskop Steinbock: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Wie wird diese Horoskop -Woche? Ob es eine Liebeswoche wird oder Dein Sternzeichen laut der Astrologie mit dem Schicksal zu kämpfen hat, weiß das Wochenhoroskop für Steinbock vom 8.12. bis 14.12.2025. Schaue einfach in die Zukunft und ergreife Deine Chancen in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit.

Liebe und Partnerschaft

Es wird sinnlich und Du verstehst Dich blendend. Die Liebe wird in nächster Zeit ausgeprägter als sonst sein. Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft, und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Dein Charme sprüht. Lasse Deinen Partner oder Deine Partnerin wissen, was Dich wirklich bewegt.

Gesundheit und Fitness

Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Deine diversen Zipperlein solltest Du endlich mal auskurieren. Du fühlst Dich schlapp und kraftlos; gehe der Sache auf den Grund. Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen.

Beruf und Finanzen

Du bist ehrgeizig und zielstrebig, das wird bewundert, aber ist auch gefürchtet. Du weißt: Wenn Dich einmal bei einer Sache die Begeisterung gepackt hat, fällt es Dir schwer, aufzuhören. Hüte Dich jetzt vor Überforderung. Bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen, Du schaffst es! Konzentriere Dich auf die wesentlichen Dinge.