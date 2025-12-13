Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Wochenhoroskop Steinbock vom 15.12. bis 21.12.2025 | Horoskop der KW 51: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Nutze die Chancen, die sich Dir in der nächsten Horoskop-Woche offenbaren. Langeweile adé heißt es in der Liebe. Entdecke im Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.12. bis 21.12.2025, ob die Mondenergien und Planetenbewegungen eine hoffnungsvolle Stimmung verbreiten.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.12. bis 21.12.2025.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 15.12. bis 21.12.2025.  © 123rf.com/okolaa

Glaube an Dich und Deine Kraft, dann können die Horoskope Deine Zukunft nur bereichern:

Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Dezember 2025 Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Dezember 2025
Liebeshoroskop Steinbock 2025: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Steinbock 2025: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2025 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2025 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Trödeln ist jetzt nicht angebracht, denn es könnte sonst eine Chance an Dir vorbeigehen, und dann wäre das Bedauern groß. Dein Schatz gibt Dir Rätsel auf, das erhöht den erotischen Reiz. Sehr unterhaltsam bist Du ja gerade nicht, das verärgert Dein Herzblatt. Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann Dein Lieblingsmensch sein Herz richtig öffnen.

Gesundheit und Fitness

Für Deine Gesundheit ist es wichtig, den Stress zu reduzieren. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt, und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch. Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels.

Beruf und Finanzen

Denke an die Konsequenzen, wenn Du Dich mit Deinem Chef anlegst. Alles Sachliche geht gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrierst und präzise formulierst. Orientiere Dich, nutze Deine Chance. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur. Obwohl Du Dich engagiert einsetzt, bekommst Du zu wenig Anerkennung.

Titelfoto: 123rf.com/okolaa

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Steinbock: