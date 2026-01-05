Wochenhoroskop Steinbock: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Die Suche nach dem Glück im Leben bestimmt auch die aktuelle Horoskop -Woche für alle Steinbock-Geborenen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 5.1. bis 11.1.2026 wirft einen Blick auf die Liebe, die Gesundheit und den Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Du willst Deine Triebe leben, bleibe dabei aber kontrolliert. Keine Wolke trübt Deinen Liebeshimmel. Arbeite jetzt an Veränderungen. Male keine Bilder, wenn Dein Lieblingsmensch einmal nicht so gut drauf ist wie Du. Was brennt in Deinem Liebesleben auf dem Herzen? Deine Leidenschaft kann erst wieder lodern, wenn Du Raum schaffst und Schleusen öffnest.

Gesundheit und Fitness

Mache mehr Atemübungen, damit bleibst Du fit und hellwach. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z. B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein, das gilt auch für Deine Gesundheit. Schon bald löst sich das eine oder andere in Wohlgefallen auf. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten!

Beruf und Finanzen

Die Launen Deiner Mitmenschen kommen Dir extrem in die Quere. Vertraue auf Deine Kraft, Du kannst trotzdem Deinen Einfluss geltend machen. Du solltest Dich besser nicht immer so unter Strom setzen lassen. Bleibe bei Deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt. Bei der nötigen Besonnenheit winken produktive Ergebnisse. Du willst etwas erleben, und Dein Freiheitsdrang ist sehr groß. Meist machst Du dadurch genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird.