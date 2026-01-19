Wochenhoroskop Steinbock: So wird die neue Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Lockt die neue Horoskop -Woche mit einem prall gefüllten Liebesleben? Singles begegnet das Abenteuer, eine anbahnende Partnerschaft braucht mehr offene Worte. Das gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 19.1. bis 25.1.2026 hat noch mehr Astro-Tipps in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit parat.

Liebe und Partnerschaft

Trödeln ist jetzt nicht angebracht, denn sonst könnte eine Chance an Dir vorbeigehen, und dann wäre das Bedauern groß. Dein Herz geht auf bei einer ganz bestimmten Person. Warum zeigst Du nicht endlich Dein eigentliches tiefes Gefühlsleben? Jemand wartet darauf. Deine Gedanken sind sprunghaft und ungeordnet. Ebenso auch Deine Äußerungen. Sei vorsichtig und überstürze nichts. Auch als Single hast Du plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren.

Gesundheit und Fitness

Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Du brauchst ganz dringend Zeit für Dich selbst, doch komme nicht ins Grübeln, sondern erkenne, dass das für Dein Wohlbefinden wichtig ist. Tue mehr, um fit zu bleiben. Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen.

Beruf und Finanzen

Was Dich jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter. Es ist jetzt eine vorteilhafte Zeit für Unternehmungen, Verträge und Vorbereitungen aller Art, die einer gründlichen und intensiven Planung bedürfen. Du bist zu unnachgiebig. Setze bei Verhandlungen mehr auf Diplomatie. Reagiere auf ein Angebot möglichst schnell, aber auch überlegt.