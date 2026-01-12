Wochenhoroskop Steinbock: So wird diese Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

In dieser Horoskop -Woche stößt das Tierkreiszeichen Steinbock in Liebe, Partnerschaft und Beruf nicht immer auf Verständnis. Es liegt an Dir, ob Du zulässt, dass andere Deine Stimmung trüben. Höre auf den kosmischen Rat aus dem Wochenhoroskop für Steinbock vom 12.1. bis 18.1.2026 und schütze Dein Herz vor negativer Energie.

Liebe und Partnerschaft

Die Zukunft bringt Dir Entspannung auf allen Ebenen. Du wirst von der Liebe Deines Lieblingsmenschen beflügelt und blickst optimistisch vorwärts. Partnerschaften blühen auf und Singles können nette Kontakte schließen, sollten diese jedoch prüfen, bevor sie zu viel Gefühl investieren. Dein Geist ist offen und empfänglich, sodass Du nicht nur die verbalen Äußerungen Deines Herzblattes verstehst, sondern auch seine Emotionen. Bloß nicht unter Entscheidungsdruck setzen lassen. Du hast schon mehr als genug um die Ohren. Lasse die Zeit für Dich arbeiten.

Gesundheit und Fitness

Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte. Denke an Dein Immunsystem, gib ihm, was es braucht. Wenn Du gesundheitlich anfällig bist, solltest Du unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr.

Beruf und Finanzen

Die Arbeit läuft gut, Du kommst voran. Hüte Dich aber vor Kollegentratsch, es kommt nichts Sinnvolles dabei heraus. Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut. Baue also auf Geduld! Interessante Möglichkeiten bringen langsam wieder mehr Schwung in Dein Berufsleben. Schlage neue Wege ein, es lohnt sich. Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten.