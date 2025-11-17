Wochenhoroskop Steinbock: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Die neue Horoskop -Woche steckt voller Energie. Lasse Dich überraschen, in welchem Lebensbereich es besonders hoch hergeht. Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 17.11. bis 23.11.2025 verrät Deinem Sternzeichen, wie Du Dein Schicksal am besten selbst in die Hand nimmst.

Was hat das Schicksal in der Zukunft mit Deinem Sternzeichen vor? Hier erfährt der Steinbock mehr:

Liebe und Partnerschaft

Bleibe auf der Hut. Obwohl Du gut gelaunt bist, kann der Alltag recht hart und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwer zu machen. Du erwartest besondere Bewegungen über das große Universum! Achte lieber auf die kleinen Dinge, die in Deinem Leben geschehen. Schon ein kleines Dankeschön kann wahre Wunder bewirken. Die Gefühle diktieren Deinen Lebensablauf. Du bist Dir aber nicht mehr ganz sicher, ob diese Partnerschaft das bringt, was sich Dein Herz wünscht.

Gesundheit und Fitness

Achte auf mehr Schlaf. Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken! Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Im Moment bist Du überfordert. Du solltest Dich nicht immer total verausgaben.

Beruf und Finanzen

Du bist an der Spitze, jetzt kannst Du Dir mal einiges herausnehmen. Dies ist beruflich eine kritische Zeit für Dich. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst um Deine Stellung. Zweifle nicht und bewahre Geduld! Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Du bist sehr kreativ, aber auch eigensinnig und unberechenbar.