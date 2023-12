Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 11.12. bis 17.12.2023

Lasse Dich von der Weisheit der Astrologie tragen und inspirieren. So hast Du gute Chancen auf eine glückliche Zukunft und ein ausgeglichenes Seelenleben. Wie die Sterne in der aktuellen Horoskop Woche für Dich stehen, verrät Dir das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 11.12. bis 17.12.2023.

Liebe und Partnerschaft

Versuche, ein paar schöne Stunden mit Deinem Schatz zu verbringen. Bringe mehr Abwechslung und viele Anregungen in Deine Partnerschaft. Gehe aus, Du knüpfst ganz schnell nette Kontakte. Wie wäre es, wenn Du Deine Erlebnisse ab und zu einem Tagebuch anvertrauen würdest? Beim Schreiben kann Dir einiges bewusster werden.

Gesundheit und Fitness

Meditation hält Dich seelisch und körperlich sanft in der Mitte. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden. Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften.

Beruf und Finanzen

Du wirst jetzt gefordert und das ist gut, denn Du bist im besten Sinne unternehmungslustig, voller Energie und Tatendrang. Beruflich wird es unruhig, schaffe Dir einen vernünftigen Ruhepol. Achte darauf, nicht zu übertreiben. Es könnte leicht zu Missverständnissen führen. Sage, was Sache ist und unterbreite Lösungsvorschläge. Da nichts so recht vorankommen will, solltest Du Dir Rat in Deinem Team holen. Das schadet auf keinen Fall Deinem Ansehen.