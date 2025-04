Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 14.4. bis 20.4.2025

Ein chaotischer Energiehaushalt und emotionale Verwirrungen in der Liebesbeziehung bestimmen die aktuelle Horoskop -Woche für das Sternzeichen Stier. Räume Dein Seelenleben auf mit den astrologischen Tipps aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 14.4. bis 20.4.2025.

Erhalte weiteren astrologischen Rat für Dein Sternzeichen Stier in den anderen Horoskop-Rubriken:

Liebe und Partnerschaft

Ein liebevoller Lieblingsmensch, eine überraschende Einladung – freue Dich! Du solltest Deinen Schatz rechtzeitig in Deine Vorhaben einweihen. Warte nicht ab, bis Du durch das Schicksal gezwungen wirst, Veränderungen vorzunehmen. Wage den ersten Schritt, Dein Mut wird belohnt. Du spürst, dass Du in Deiner Partnerschaft eine Entscheidung treffen musst. Tue es auch!

Gesundheit und Fitness

Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Noch fühlst Du Dich gut, übertreibe nicht Deine sportliche Aktivität. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten.

Beruf und Finanzen

Geschäftlich kommen sehr gute Momente auf Dich zu. In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugung und Wissen. Damit kannst Du so manches beeinflussen. Aus Deiner Dynamik heraus handelst Du so, dass Du gewinnend wirkst. Das bringt Vorteile bei Kunden, Behörden und Vorgesetzten.