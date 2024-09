Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 16.9. bis 22.9.2024

Siehst Du überall nur Negatives? Lasse Dich aus dem Seelenloch herausholen - Dein kostenloses Wochenhoroskop für Stier vom 16.9. bis 22.9.2024 kann Dir Kraft und neuen Mut geben. Die Sterne verraten Mann und Frau im Sternzeichen Stier, was in der aktuellen Horoskop -Woche zu tun ist.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt kannst Du unbeschwert eine überaus sinnliche Liebeszeit genießen und endlich Deine steife Zurückhaltung ablegen. Deine forsche Art ist genau das, was die anderen mögen. Du kannst Dir Gefühle erlauben und Deine Körpersprache sprechen lassen! Mithilfe Deines Partners bzw. Deiner Partnerin kannst Du jetzt einige Probleme lösen, die Dir schon seit Tagen auf der Seele liegen. Seine bzw. ihre Fürsorge wird Dir guttun. Male keine Bilder, wenn Dein Schatz einmal nicht so gut drauf ist wie Du.

Gesundheit und Fitness

Umgib Dich nur mit Leuten, die Dir guttun. Du verspürst eine innere Unruhe. Mache einen Spaziergang! Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit verbessern und erhalten kannst. Vielleicht erstellst Du einen Fitnessplan. Bei ersten Stressanzeichen gleich etwas kürzertreten.

Beruf und Finanzen

Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. In Diskussionen vertrittst Du grundsätzlich eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung kannst Du andere von Deinen Ansichten überzeugen. Du brauchst ein wenig mehr Ruhe, um etwas Abstand vom Job zu bekommen. Es ist die ideale Zeit für Kultur-Events und gediegene Geselligkeiten. Du bist guter Dinge und voller Zuversicht. Darum fällt Dir in diesen Tagen manches leichter als sonst. Du solltest jetzt Unangenehmes aufarbeiten.